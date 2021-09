Imprese: Angeletti (Intesa Sanpaolo), sfida è trovare giusto bilanciamento tra lavoro in presenza e quello in remoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paola Angeletti, Chief operating officer di Intesa Sanpaolo, è intervenuta a Venezia all'evento "About Women", il confronto sul ruolo della donna nella società e nel lavoro svoltosi questa mattina nell'ambito della 78esima Mostra internazionale d'arte cinematografica. Secondo la dirigente, "talvolta si sente dire che lo smart working ha effetti negativi di isolamento e che penalizza le donne. La nostra esperienza è molto positiva sia in termini di soddisfazione delle persone, sia in termini di produttività. Abbiamo osservato - sottolinea - che donne e uomini ricorrono allo smart working in pari misura, un fenomeno significativo anche dal punto di vista socio-culturale. A fine 2014, ben prima dell'emergenza, avevamo definito un accordo con i sindacati che prevedeva già fino a otto giorni al mese di lavoro da casa su base volontaria. A fine 2019, le persone abilitate erano 14 mila, dovevano essere 24 mila a fine 2021, ma, a seguito dell'accelerazione della pandemia, oggi sono oltre 80 mila, la quasi totalità, con modalità diverse rispetto alle funzioni che svolgono", aggiunge. (segue) (Com)