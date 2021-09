Imprese: Angeletti (Intesa Sanpaolo), sfida è trovare giusto bilanciamento tra lavoro in presenza e quello in remoto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi - sottolinea Angeletti - la sfida per le aziende è trovare il giusto bilanciamento tra lavoro in presenza e lavoro in remoto. In Intesa Sanpaolo lavoriamo da tempo alla definizione di un nuovo modello di equilibrio per mettere le persone in grado di svolgere al meglio le proprie attività professionali, anche quelle che richiedono incontri e socialità, e conciliarle con le esigenze personali. L'elemento fondamentale per il successo di questo modello è la diffusione di una cultura manageriale orientata agli obiettivi e al senso di responsabilità e su questo stiamo molto investendo". Quanto alla presenza femminile nelle aziende, "ci vuole un tempo fisiologico per giungere a un pieno equilibrio di genere a tutti i livelli manageriali. Per accelerare questo processo in Intesa Sanpaolo, abbiamo introdotto diverse misure, come un Kpi specifico nel sistema di valutazione di oltre 1.200 manager, programmi di accelerazione dedicati alle donne e corsi di formazione sulla leadership inclusiva. E nel 2020 abbiamo introdotto nuove policy approvate dal Consiglio di amministrazione della Banca che prevedono l'obbligo di candidature equilibrate per genere per i primi livelli di responsabilità e per la dirigenza", conclude. (Com)