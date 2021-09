Siria-Libano: Damasco consente a Beirut passaggio gas egiziano in territorio siriano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria ha accettato la richiesta del governo libanese di consentire il passaggio del gas egiziano e dell'elettricità giordana attraverso il territorio siriano in Libano. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sana”. Una delegazione libanese si è recata oggi in Siria per la prima volta in dieci anni. La delegazione è composta dal vicepresidente del Consiglio e ministro della Difesa del governo uscente, Zeina AKar, dal ministro delle Finanze, Ghazi Wazni, dal ministro dell'Energia, Raymond Ghajar, e dal direttore generale della Sicurezza generale, Abbas Ibrahim. "La parte libanese ha chiesto la possibilità dell'assistenza della Siria al Libano nel far passare il gas egiziano e l'elettricità giordana attraverso il territorio siriano. La parte siriana ha accolto con favore la richiesta e ha affermato la disponibilità della Siria a soddisfarla", ha affermato alla “Sana”, il segretario generale del Consiglio supremo libanese-siriano, Nasri Khoury. "Le due parti hanno concordato di dare seguito agli aspetti tecnici dettagliati attraverso un team tecnico congiunto per discutere questioni relative a questioni tecniche in entrambi i Paesi". (segue) (Res)