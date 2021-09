Siria-Libano: Damasco consente a Beirut passaggio gas egiziano in territorio siriano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di oggi è la prima visita ufficiale di una delegazione proveniente dal Libano dall'inizio del conflitto siriano dieci anni fa. La delegazione è stata accolta dal ministro degli Esteri siriano, Faysal Meqdad, presso il valico di frontiera di Masnaa. Il perdurare dello stallo politico in Libano negli ultimi due anni ha aggravato la situazione economica nel Paese dei cedri, a corto di carburante, prezioso per alimentare le centrali elettriche. La possibilità che il gas egiziano raggiunga il Libano è stata al centro della visita dell'ex premier libanese, Saad Hariri, al Cairo, avvenuta lo scorso luglio. Lo scoppio del conflitto in Siria ha diviso profondamente la classe dirigente libanese. Malgrado i due Paesi abbiano mantenuto le loro relazioni diplomatiche, le visite ufficiali sono state pressoché inesistenti, solo i ministri dei partiti libanesi alleati di Damasco, in particolare Hezbollah, si sono recati in Siria a titolo personale. (Res)