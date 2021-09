Roma: Pedica (+Europa), Raggi senza vergogna, solo promesse da marinaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi è senza vergogna. Dopo cinque anni di nulla, ancora continua a fare promesse da marinaio". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "La sindaca parla di linea D e di altre 12 nuove linee di tram, ma a Roma, nonostante le sue chiacchiere, si continua a viaggiare su autobus malconci che ad ogni buca rischiano di perdere pezzi, quando non vanno addirittura a fuoco dopo essere usciti dalla rimessa - sottolinea -. Parla di nuovi impianti per i rifiuti ma di fatto continua solo a buttare la palla nel campo della Regione mentre da lunedì, come segnalato dalla stessa Ama, la città rischia di essere sommersa dalla spazzatura. Basta bugie, i romani non meritano di essere presi in giro così. Raggi chiuda questa consiliatura e torni al suo lavoro di avvocato. La Capitale merita un sindaco capace e competente". (Com)