Difesa: Vietnam interessato a fregate russe Gepard 3.9 (2)

- Al Forum economico orientale, il direttore dell’Fsmtc ha detto anche che Mosca e Hanoi avvieranno negoziati per l’esportazione in Vietnam di caccia Sukhoi Su-30 e di addestratori avanzati Yakovlev Yak-130 non appena la situazione epidemiologica legata al coronavirus lo consentirà. Shugaev ha detto anche che la Russia completerà le forniture degli Yak-130 al Vietnam. “Il contratto per la consegna degli addestratori avanzati ai nostri partner vietnamiti sarà attuato fino alla fine dell’anno”, ha dichiarato. (Rum)