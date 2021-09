Milano 2021: Fidanza (Fd'I), occorre sostenibilità non solo ambientale ma anche economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Progettare la Milano del futuro, una città che sia sostenibile non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico. Per dare vita alla sua rigenerazione urbana e sociale nell'era del post Covid. E' stato questo il tema al centro del convegno "Prendersi cura della città", organizzato questa mattina dal coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia nel centro congressi Confcommercio a Milano e al quale ha preso parte il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo. La rigenerazione urbana non può che partire da quella del tessuto sociale e necessita quindi di modelli di intervento differenti e precisi. Nel corso del convegno si è quindi parlato del futuro di San Siro, con la possibilità di trasformarlo nel San Siro Park, un parco tematico per lo sport e il tempo libero. Ma si è parlato anche dell'ipotesi di spostare il carcere di San Vittore, oltre che della riqualificazione di spazi verdi come il parco delle Basiliche. "Milano ha bisogno di essere rigenerata anche nelle piccole cose, nei quartieri e nelle periferie nelle quali l'attuale sindaco non è mai stato e delle quali si ricorda solo in campagna elettorale. Occorrono quindi soluzioni diverse, pensate soprattutto per il ceto medio, da sempre il motore di Milano. Bisogna che la città sia sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico. Per fare in modo che proprio il ceto medio, sempre più attratto dal fuori Milano, resti in città" ha sottolineato durante i lavori Carlo Fidanza, eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Al convegno, moderato dal caporeddatore de Il Giornale Marco Lombardo, hanno preso parte anche Ignazio La Russa (vice presidente del Senato) e i deputati di Fdi, Paola Frassinetti e Stefano Maullu. Il documento di sintesi del dipartimento "Prendersi cura della città" è stato introdotto dall'arch. Maurizio Iannaco (dipartimento Urbanistica Milano Fd'I) e dall'arch. Joseph Di Pasquale (docente del Politecnico di Milano). Presenti alla tavola rotonda anche Regina De Albertis (Ance-Milano), Federico Filippo Oriana (Aspesi-Unione immobiliare), Giorgio Merli (strategy consultant), Giovanni Verga (presidente collegio ingegneri/architetti Milano), Stefano Zecchi (scrittore), Dante Oscar Benini (responsabile dipartimento Urbanistica-Territorio Lombardia Fd'I), Joseph Di Pasquale (PhD Urbanistica, docente del Politecnico di Milano). (Com)