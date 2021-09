Imprese: Gubitosi (Tim), il cloud in Italia crescerà in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accelerazione data finora sul digitale in Italia è impressionante in senso positivo, anche grazie al Next generation Eu, e lo stanziamento di risorse avrà effetti importanti. Lo ha detto Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, durante la conferenza stampa organizzata oggi per presentare lo studio “La data economy in Italia e il ruolo del cloud per la transizione digitale”, nel quadro del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “In questo scenario il cloud può giocare un ruolo estremamente importante e in Italia crescerà in fretta: prima di tutto grazie alla rinnovata consapevolezza della necessità di crescere e rendere interoperabile il sistema pubblico; inoltre, potrebbe facilitare la digitalizzazione delle piccole aziende”, ha spiegato, aggiungendo di auspicare che dai dati del Desi 2021 emerga una situazione “molto diversa” rispetto al 2020. “Fattori abilitanti come il cloud consentiranno all’Italia di utilizzare big data analytics e intelligenza artificiale: tecnologie che cambiano radicalmente il modo di operare dei sistemi industriali”, ha concluso. (Rin)