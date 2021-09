Roma 2021: Capolei, complimenti a Massaro candidato presidente XII Municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo oggi con piacere la notizia della candidatura unitaria del centrodestra di Pietrangelo Massaro alla presidenza del XII Municipio di Roma". Lo dichiara, in una nota, Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio. "Un ragazzo appassionato, serio e molto preparato - aggiunge - che ho conosciuto in questi mesi e che ho visto lavorare quotidianamente al servizio dei cittadini. Facciamo un grande in bocca al lupo, quindi, a lui e a tutti candidati di Forza Italia alle prossime amministrative di Roma. Sono sicuro che il nostro partito sarà molto competitivo, e capace di portare a casa un risultato importante".(Com)