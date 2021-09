Imprese: Gubitosi (Tim), cloud cresce a doppia cifra, noi motore della sua diffusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 si sta dimostrando un anno positivo per il cloud, che sta crescendo a doppia cifra (oltre il 20 per cento): in funzione di ciò, Tim sta aggiungendo capacità ai data center in costruzione per essere in grado di fare fronte alla domanda crescente. Lo ha detto l’amministratore delegato della società, Luigi Gubitosi, durante la conferenza stampa organizzata oggi per presentare lo studio “La data economy in Italia e il ruolo del cloud per la transizione digitale”, nel quadro del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Una differenza importante in termini di crescita dei volumi arriverà con l’aggiunta della pubblica amministrazione: Tim vuole essere un motore della diffusione del cloud e delle tecnologie legate alla rete”, ha aggiunto. (Com)