Roma 2021: "Roma Futura" presenta la Città femminista con Schlein, Muroni, Bonafoni e Corrado

- "Vogliamo una Roma Femminista, capace di valorizzare l'intelligenza, le competenze e la partecipazione delle donne. Una città dei diritti, solidale e accessibile, dove tutte e tutti siano liberi di scegliere e di esprimersi. Perché le donne hanno idee, proposte e soluzioni da mettere al servizio della cittadinanza per costruire insieme la Capitale del futuro. Sogniamo una Roma protagonista della conversione ecologica, che dialoghi con le capitali europee e in cui si torni a vivere bene grazie a servizi di qualità e al contrasto delle disuguaglianze. È la Capitale femminista, egualitaria ed ecologista per cui si impegnano le candidate e i candidati di 'Roma Futura' ". Così la deputata ecologista e componente dell'ufficio di presidenza di Green Italia Rossella Muroni, la presidente di POP idee in Movimento e capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni e la co-portavoce di Green Italia Annalisa Corrado nel corso della conferenza stampa di presentazione di alcune delle candidate di 'Roma Futura'. La lista, promossa da Giovanni Caudo e composta da Possibile Roma, Volt Roma, Pop, Green Italia, Radicali Roma, Socialisti europei e reti civiche, ha messo in campo, a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri, 240 candidate e candidati, di cui la metà donne. Nel pieno rispetto della parità di genere. Anche Elly Schlein, leader di Emilia-Romagna vicepresidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, ha partecipato alla conferenza stampa assieme alle candidate al Consiglio comunale di Roma Tiziana Biolghini, Isabella Borrelli, Daniela Patti, Claudia Pratelli, Martina Testa, Francesca Tolino e Maria Assunta Vitelli. (segue) (Com)