Roma 2021: "Roma Futura" presenta la Città femminista con Schlein, Muroni, Bonafoni e Corrado (2)

- "Ho accolto con piacere l'invito di Roma Futura, una lista in cui corrono tante compagne e compagni con cui da tempo abbiamo intrecciato battaglie per la giustizia sociale e ambientale – ha commentato Schlein - Con Rossella Muroni, Marta Bonafoni e Annalisa Corrado condividiamo una visione del futuro ecologista, di sinistra e femminista di cui c'è tanto bisogno anche a Roma per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone e in particolare delle donne, ma anche l'aria che respiriamo in città". Protagoniste dell'incontro le storie e le proposte delle candidate per una Roma Femminista, equa, green e capace di futuro. "A partire dalla consapevolezza che solo una città delle donne può essere considerata veramente inclusiva e accessibile, Daniela Patti lancia l'idea di un Piano di Genere composto da tanti diversi tasselli. Come le case di quartiere, spazi pubblici ed edifici rigenerati per accogliere co-working, attività culturali o sportive. O i servizi di formazione qualificata e continua, che consentono di conciliare vita privata e lavoro, anche attraverso gare di appalti pubblici con indicatori di qualità lavorativa", si legge in una nota. (segue) (Com)