Roma 2021: "Roma Futura" presenta la Città femminista con Schlein, Muroni, Bonafoni e Corrado (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forte della sua esperienza come assessora alla scuola, alle politiche di genere e alla partecipazione al Terzo Municipio Claudia Pratelli sostiene tre priorità per una Roma Femminista. Più centri antiviolenza, case rifugio e case di semiautonomia per contrastare la violenza maschile sulle donne in coerenza con la Convenzione di Istanbul e la formalizzazione - che a Roma ancora manca - di una rete Interistituzionale antiviolenza tra istituzioni e soggetti che si occupano del tema. Educazione all'affettività nelle scuole. E l'ampliamento dell'offerta di posti in asili nido e azzeramento rette: una politica per la genitorialità e di contrasto alle disuguaglianze che può anche favorire l'occupazione femminile data l'attuale iniqua distribuzione dei carichi di cura familiari. Per una Roma diversa, non diseguale. Come già fanno diverse amministrazioni illuminate, Tiziana Biolghini propone la misurazione dell'impatto sociale degli spazi e dei servizi promossi e gestiti dalle donne come strumento di indirizzo nel governo della città, luoghi in cui si costruiscono democrazia paritaria e risposte alla violenza di genere. Si fa portavoce anche di iniziative di co-progettazione e di patti di collaborazione, per superare il meccanismo dei bandi nell'assegnazione di servizi e immobili per le attività delle associazioni femminili". (segue) (Com)