Roma 2021: "Roma Futura" presenta la Città femminista con Schlein, Muroni, Bonafoni e Corrado (4)

- "Per garantire tutela e diritti a tutte e tutti, nel rispetto delle diversità, Isabella Borrelli progetta 'Tutelat* dal mio comune', una revisione della prassi identificativa per evitare di esporre le persone trans* ad outing forzato. Nell'esercizio dei pubblici servizi propone quindi di riconoscere le persone attraverso il proprio cognom e l'iniziale del nome, accertandone poi in sede privata l'identità. Per licei e atenei suggerisce di utilizzare le carriere alias: l'utilizzo del nome scelto, anziché quello attribuito all'anagrafe, per chi sta seguendo un percorso di transizione. A più di quarant'anni dalla legge 194/1978 nella Capitale non è ancora possibile abortire senza difficoltà e sofferenza, per questo Francesca Tolino si è fatta promotrice della campagna 'Libera di Abortire'. Dal suo punto di vista, poi, il Comune dovrebbe garantire alle donne assistenza e rispetto dello loro scelte in ogni fase di un'interruzione volontaria di gravidanza. Tutto grazie a un'adeguata distribuzione territoriale del servizio e a un monitoraggio attento dei tassi di obiezione di coscienza tra personale medico e sanitario. Ma una Roma Femminista è anche una Roma ecologista. Per Maria Assunta Vitelli occorre difendere la città dagli eventi metereologici estremi grazie a politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Una città da rigenerare, in cui dalla riqualificazione degli spazi dismessi possano nascere comunità energetiche di cittadine e cittadini che auto-producono e consumano energia pulita, in un processo innovativo che coniughi sviluppo locale, rivoluzione sociale e transizione energetica. Per cittadine e cittadini consapevoli, lettori e lettrici appassionate, Martina Testa propone di allargare a tutta la Capitale il lavoro fatto dalla Giunta Caudo in Terzo Municipio con 'Grande come una città'. Un laboratorio di formazione permanente grazie al quale sono state realizzate in scuole e spazi pubblici centinaia di iniziative culturali progettate dal basso", conclude la nota. (Com)