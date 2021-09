Tlc: Gubitosi (Tim) su rete unica, non ritengo sia stato archiviato alcunché

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ritengo sia stato archiviato alcunché". Lo ha detto Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, parlando del progetto di rete unica durante una conferenza stampa organizzata nel quadro del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “In passato tra i due azionisti di Open Fiber non c’è sempre stata sintonia: ora l’azionista di riferimento è uno, e discuteremo per capire se ci sono degli spazi”, ha detto, aggiungendo che se ci saranno delle “buone idee le discuteremo con il nuovo socio di riferimento e vedremo cosa viene fuori”. La scelta, ha concluso, "deve essere di mercato". (Rin)