Roma: ritrovata da Polizia locale pavimentazione rubata dell'area giochi di Parco Sangalli

- Risale all'inizio di quest'anno il furto della pavimentazione di un'area giochi al parco Sangalli: ignoti avevano rubato i componenti in gomma su cui i bambini potevano giocare in sicurezza, installati per ben due volte da parte del Municipio di zona. A seguito dell'attività di indagine, portata avanti dalla Polizia di Roma Capitale, V Gruppo Prenestino, pochi giorni fa è stato possibile ritrovare la pavimentazione rubata. Dopo numerosi sopralluoghi è stata individuata l'area, un terreno in zona Quadraro Vecchio, dove all'interno gli agenti hanno notato il materiale, a prima vista riconducibile a quanto sottratto nel parco. Eseguito il riconoscimento da parte dei tecnici, la pavimentazione è stata posta sotto sequestro. Tuttora in corso ulteriori accertamenti per risalire ai responsabili del furto.(Rer)