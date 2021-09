Recovery: Gubitosi (Tim), obiettivo deve essere arrivare tra i migliori e non recuperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è pronta a finanziare uno dei piani di digitalizzazione più grandi al mondo, ed è in corso uno sforzo importante per accelerarlo: anziché cercare di recuperare dobbiamo portarci all’altezza dei migliori. Lo ha detto Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, parlando del progetto di rete unica durante una conferenza stampa organizzata nel quadro del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. Interpellato sull’obiettivo di copertura in fibra al 2026, l’Ad ha detto che “non parliamo di assenza di connettività, ma di volontà da parte dell’esecutivo di farla crescere”. Sulle aree bianche, Gubitosi ha invece affermato che “se il bando del 2016 fosse stato realizzato non saremmo qui a parlare di divario digitale, perché le aree bianche sarebbero state connesse: i bandi li vedremo quando saranno pronti, ma possiamo sperare che cambi qualcosa”. (Rin)