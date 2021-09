Covid: Gubitosi (Tim), certificato verde strumento molto utile e spero venga esteso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il certificato verde è uno strumento molto utile che è stato realizzato in tempi molto rapidi, e credo rappresenti un grande successo della tecnologia italiana ed europea. Lo ha detto Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, parlando a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Noi ci adeguiamo alle direttive del governo: dal momento che abbiamo molti tecnici che vanno in giro a riparare guasti, credo sarebbe auspicabile sapere almeno chi è vaccinato e chi non lo è, per rassicurare i clienti”, ha detto, aggiungendo che si tratta di un elemento “che tranquillizzerebbe cittadini e consumatori”. "Il mio auspicio", ha concluso, è che venga “esteso e diventi utilizzabile anche per i nostri tecnici”. (Rin)