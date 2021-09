Fisco: Le Maire, fiducioso su tassazione minima globale, ne discuteremo al prossimo G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è favorevole alla proposta per una tassazione minima globale: al prossimo G20 faremo il possibile per raggiungere un consenso adeguato sui dettagli tecnici del sistema, ancora da definire. Lo ha detto il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, durante una conferenza stampa organizzata nel quadro del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Sono sicuro che riusciremo a raggiungere un accordo in merito”, ha detto. (Rin)