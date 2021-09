Milano 2021: Sala, c’è una parte politica che solletica i voti fascisti, autarchia non fa per la nostra città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che voglio oggi è che la scelta in campo sia chiara, chiara su un sistema di valori e una visione della città. Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante la conferenza stampa della presentazione della lista comunale Volt Combo. "C'è una parte politica che sollecita i voti fascisti a Milano - ha poi proseguito il sindaco - e c'è un'altra parte, che sta con me, che deve riconoscere quello che dice la Costituzione". La cosa più importante è "la visione della città", "si stanno scontrando, più che destra e sinistra, due fazioni con un modo diverso di vedere le cose: da un lato una visione autarchica di chiusura che apparentemente semplifica le cose, ma che in realtà non è così" ha proseguito Sala. Si rivela necessario "scegliere la via più difficile", ma "che può dare i suoi frutti. "L'autarchia non fa per Milano e per il nostro Paese. l'idea che non si debba credere a processi integrativi non fa per noi. È lo scontro dell'idea di civiltà", ha concluso Giuseppe Sala. (Rem)