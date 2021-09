Cernobbio: da Forum Ambrosetti fiducia su Europa e apertura a forze militari comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo televoto nella seconda giornata del Forum di Cernobbio organizzato da The European House – Ambrosetti, dedicata all’agenda europea, ha rilevato l’assoluta fiducia dei manager di Cernobbio verso le istituzioni europee: alla luce dell’emergenza Covid-19 nell’81 per cento dei partecipanti questa è cresciuta, e il 42,7 per cento giudica straordinario e senza precedenti lo strumento del Next Generation Eu. Venendo invece a ciò di cui ha bisogno l’Europa, si legge in una nota, il 60,4 per cento ritiene che occorrano più politiche comuni, a partire da quella fiscale; il 27,5 indica la necessità di un maggior federalismo europeo; e l’11 sollecita più politica estera. Su quest’ultimo punto, e alla luce della crisi in Afghanistan, l’87,8 per cento dei manager partecipanti ai lavori vede favorevolmente la prospettiva di istituire forze militari europee. (Com)