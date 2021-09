Etna: Papatheu (FI), governo sostenga Comuni interessati da eruzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ necessario che il governo intervenga per aiutare i Comuni interessati dalle eruzioni del vulcano Etna. Fenomeno che si è ripetuto per l’ennesima volta a fine agosto”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. “Bene la presentazione, da parte delle colleghe di FI Matilde Siracusano e Stefania Prestigiacomo, di una interrogazione parlamentare al premier Mario Draghi ed al ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, per chiedere l’adozione di immediate iniziative, anche economiche, per sostenere le comunità coinvolte - continua la parlamentare azzurra in una nota -. Alla riapertura dei lavori a palazzo Madama, io e la collega Gabriella Giammanco faremo la nostra parte. La cenere vulcanica, infatti, oltre a costituire ormai un problema per gli Enti locali colpiti, provoca danni enormi all’agricoltura”. (Com)