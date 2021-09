© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riconsiderare lo sfruttamento dell’energia nucleare in Italia non è realistico. Lo ha detto Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “No”, ha risposto ai giornalisti, aggiungendo che il cosiddetto nuovo nucleare “non è così nuovo come sembra”. (Rin)