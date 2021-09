Roma 2021: Calabrese (M5s), su Atac Gualtieri ha memoria corta e faccio di bronzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Atac Roberto Gualtieri ha la memoria corta? È passato poco tempo da quando il Pd si era apertamente schierato a favore del Referedum sulla liberalizzazione del sevizio di tpl, aprendo di fatto la strada ai privati. Chiedevano firme ai banchetti in sintonia con i Radicali, con l’unico obiettivo di svendere l’azienda pubblica al primo offerente. Che fa ora Gualtieri? Fa finta di non ricordare?". Lo scrive, in un post su Facebook, il vicesindaco con delega alla Città in movimento di Roma Capitale, Pietro Calabrese. "Noi abbiamo lavorato per risanare Atac - aggiunge - e salvare 12mila posti di lavoro, i vecchi burocrati di partito come lui hanno spinto per affossarla. Gualtieri faccia di bronzo". (Rer)