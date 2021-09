Milano: spaccio di sostanze stupefacenti, la polizia di Stato arresta 5 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In questi primi giorni di settembre, prosegue senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti della squadra mobile della Questura di Milano. In particolare, gli agenti della squadra mobile hanno attenzionato le zone di viale Monza, Navigli, Quarto Oggiaro, Città Studi e anche il comune di Baranzate. Mercoledì 1 settembre intorno alle 19 in viale Monza, i poliziotti hanno arrestato un cittadino marocchino di 58 anni, con precedenti penali, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della squadra mobile in servizio in incognito antidroga, transitando lungo viale Monza notavano un'autovettura Volkswagen Touran sospetta ferma in sosta con le quattro frecce accese, all'angolo con la via Rovereto, con a bordo un cittadino nordafricano in evidente attesa. I poliziotti, insospettiti, decidevano di monitorare l'uomo finchè notavano giungere a piedi alle spalle della vettura un altro cittadino nordafricano, il quale saliva sulla vettura in sosta per poi partire. Dopo aver percorso poche centinaia di metri, il veicolo, seguito dagli agenti si fermava in via Giacosa ed in tale circostanza, dove si verificava lo scambio di sostanza tra i due uomini. Il cittadino marocchino immediatamente fermato è stato trovato in possesso di 0,7 grammi di hashish occultati in un borsello. Inoltre, nella sua automobile, poco distante da lì, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 0,3 grammi cocaina occultati all'interno della cuffia del cambio. In serata, in via Gola all'angolo con Alzaia Naviglio Pavese, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino egiziano di 19 anni, senza fissa dimora, nullafacente e con precedenti penali. Gli agenti della squadra mobile lo hanno individuato mentre si muoveva con fare sospetto cercando di fermare alcuni passanti, offrendo loro della sostanza. Nella circostanza l'uomo monitorato è stato raggiunto da un connazionale con il quale si incamminava in via Gola. Dopo pochi metri, il ragazzo dopo essersi guardato intorno ed evidentemente sentendosi sicuro consegnava al connazionale la dose di 0,9 grammi hashish in cambio di denaro. Dalla successiva perquisizione personale è stato trovato in possesso di ulteriori 3,15 grammi di hashish.