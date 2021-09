Milano: spaccio di sostanze stupefacenti, la polizia di Stato arresta 5 persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 2 settembre intorno alle 17, a Baranzate, i poliziotti della squadra mobile hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino italiano di 47 anni, con precedenti penali. Gli agenti a seguito di un'attività di indagine hanno individuato un appartamento in via Aquileia, come luogo di spaccio. All'interno dell'abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 17 involucri contenenti 8 grammi di cocaina e 4 involucri contenenti 6 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. In serata, in via Traversi all'angolo con via Melato, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino italiano di 69 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali. I poliziotti hanno individuato l'uomo che transitava in via Melato, guardandosi intorno come a sincerarsi di non essere osservato, ha prelevato da una siepe un qualcosa per poi allontanarsi velocemente. Gli agenti lo hanno fermato e trovato in possesso di 13 dosi di cocaina del peso di 3,6 grammi nonché di un ulteriore involucro ulteriori 11 dosi di hashish del peso di grammi 12,8. Infine, intorno alle 23.30 gli agenti della squadra mobile in via Garofalo, hanno arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino gambiano 27 anni. I poliziotti, transitando in viale Abruzzi hanno individuato un uomo a bordo che saliva a bordo di una vettura per poi fermarsi dopo poche centinaia di metri. L'uomo, salito poco prima, riscendeva dalla vettura e si allontanava guardandosi attorno. Gli agenti hanno fermato i due uomini e hanno trovato l'acquirente - conducente dell'autovettura in possesso di 2 involucri di cocaina del peso di 1,4 grammi. Nell'abitazione del pusher sono stati trovati 6 involucri di cocaina per un peso di 4,34 circa, identici nel confezionamento a quelli ceduti poco prima e all'interno dell'armadio, occultati tra i vestiti da uomo, la somma di 8.560 euro. (Com)