Covid: Gentiloni, Green pass è strumento meraviglioso che va esteso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio del governo italiano è di utilizzare gli strumenti che abbiamo e di estenderli: abbiamo i vaccini che sono una storia di successo che sinora ha portato al 71 per cento di popolazione adulta vaccinata. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, parlando a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Bisogna fare un passo in più e credo si possa fare estendendo gli obblighi in alcuni settore e l’uso del green pass: è uno strumento meraviglioso”, ha detto. (Rin)