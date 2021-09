Milano: Fidanza (Fd'I), fondi Pnrr grande opportunità dopo 10 anni di immobilismo - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi del Pnrr sono una grande opportunità da sfruttare. Dopo 10 anni di immobilismo della sinistra a Milano possiamo tornare a riprendere a pensare in grande la città, le ultime grandi trasformazioni urbanistiche sono state fatte dalle giunte del centrodestra pensiamo per esempio a City Life o a Porta Nuova. Bisogna riprendere quella strada, avere una visione per il futuro ma anche l'attenzione alle piccole cose, ricucire i pezzi della città che sono divisi fra loro e pensare alle periferie che vanno riqualificate”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo Carlo fidanza parlando con i giornalisti a margine del convegno “Prendersi cura della città" organizzato dal coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia oggi a Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)