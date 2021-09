Frosinone: Grippo (Azione), molto contenta dell'adesione della consigliera Alessandra Sardellitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto contenta dell'adesione della consigliera provinciale e comunale Alessandra Sardellitti". Così Valentina Grippo, coordinatrice regionale e consigliera regionale commenta il passaggio ad Azione della consigliera comunale di Frosinone, Alessandra Sardellitti. "Prosegue a pieno ritmo il rafforzamento e il radicamento territoriale di Azione che ora, grazie al suo ingresso, potrà vantare una fondamentale presenza istituzionale in aula consiliare anche a Frosinone, come già avviene a Latina e Viterbo. Sono sicura che Alessandra, che oltre a essere consigliera è avvocato ed è fortemente impegnata sul tema dei diritti e delle pari opportunità, insieme alla squadra di Frosinone in Azione, e insieme ad Antonello Antonellis, Luciano Gatti e tutti i rappresentanti del gruppo, svolgerà un grande lavoro garantendo un impegno concreto sia dentro sia fuori le istituzioni. Il suo apporto sarà importante sin da subito a partire dai primi grandi appuntamenti per il partito, ossia le prossime elezioni comunali ad Alatri e Sora", conclude. (Com)