Milano 2021: Sala, sono disposto a ricevere gli esercenti per discutere le loro proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli esercenti hanno manifestato la disponibilità ad applicare un protocollo di autogestione, io sono disposto a riceverli e ad approfondire le loro proposte. Do quindi la disponibilità ad un incontro a Palazzo Marino per approfondire la questione” lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto oggi alla presentazione della lista Volt Combo per le amministrative del prossimo ottobre, riguardante le ordinanze antimovida. L'adozione di queste ordinanze "non è una mossa elettorale" per il sindaco. "Quando agiamo su realtà cittadine è perché, grazie al tavolo gestito dal prefetto e alla presenza del questore, abbiamo indicazioni di situazioni delicate" ha proseguito Sala. "Non ci inventiamo di dover lavorare su un quartiere o su un altro". La necessità è di ascoltare più voci, perché a non intervenire "si rischiano situazioni come quella di Corso Garibaldi, dove sono stati i cittadini a avviare azioni", ha aggiunto il sindaco di Milano (Rem)