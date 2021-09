Milano 2021: Sala, sono favorevole all'obbligo vaccinale ma con buon senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono favorevole all'obbligo vaccinale, poi ovviamente dipende in che situazioni, da che cosa vuol dire l'obbligo, ma questo sta nel buon senso e nella gestione. Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto alla presentazione della lista per le amministrative Volt Combo, riguardo l'obbligo vaccinale. "Da sempre sono un sostenitore dell'utilità dei vaccini e del green pass, il mio invito è di non essere ambigui" ha proseguito Sala. Tra le tredici liste candidate a Milano, due sono contro i vaccini. "È la democrazia, è un loro diritto - ha affermato Giuseppe Sala - Non me la prendo con chi si candida a rappresentare una parte della popolazione, ma per quanto mi riguarda non voglio essere ambiguo". (Rem)