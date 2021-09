Libia: presidente Commissione energia parlamento critica posizione ministro Petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione per l'energia e le risorse naturali della Camera dei rappresentanti, Issa al Araibi, ha criticato la serie di azioni condotte dal ministro del Petrolio, Mohammed Aoun, che nei giorni scorsi ha chiesto al presidente della National Oil Corporation libica (Noc), Mustafa Sanallah, di fare un passo indietro. In una nota, Al Araibi ha sottolineato che quanto sta facendo Aoun non porta alcun vantaggio se non quello di confondere la scena e ostacolare il lavoro della Noc che potrebbe portare a un calo o a un arresto della produzione petrolifera. Questa settimana, il ministro del Petrolio del Governo di accordo nazionale (Gun, l’esecutivo in carica fino alle elezioni di dicembre), Mohamed Aoun, ha dichiarato di voler sospendere dal suo incarico Sanallah, l'ultimo passo in una disputa sul controllo del settore energetico tra ministero e vertici Noc. Il rapporto tra i due pesi massimi del settore petrolifero del Paese membro dell’Opec si è deteriorato nel corso dei mesi ed è precipitato negli ultimi giorni, in particolare dopo il 24 agosto, quando Aoun ha emesso una decisione per estromettere Sanallah e nominare un nuovo presidente della compagnia petrolifera libica statale: Jadallah al Awkali, membro del Consiglio di amministrazione in quota Cirenaica. Il nuovo presidente, tuttavia, non può esercitare le sue funzioni perché Sanallah si rifiuta di lasciare l’incarico. Il 29 agosto, il ministro ha quindi ordinato al sospensione del capo uscente della Noc, ordinando un’indagine amministrativa, ma anche in questo caso l’ordine del dicastero è rimasto lettera morta. In una intervista alla stampa internazionale, Sanallah ha detto che lascerà eventualmente l’incarico solo con una delibera del Consiglio dei ministri.(Lit)