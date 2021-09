Spagna: premier Sanchez, quando governa Psoe riprese veloci, eque ed esemplari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanchez ha anche sottolineato che le cifre della disoccupazione sono in calo da sei mesi, in particolare quella giovanile e femminile e, pertanto, il Paese "è praticamente a livelli pre-pandemici". In merito alla campagna di vaccinazione contro il coronavirus, il presidente del governo ha sottolineato che questa settimana il 70 per cento della popolazione l'ha completa a dispetto del fatto che il Pp avesse sostenuto che questo obiettivo non sarebbe stato raggiunto. "Noi adempiamo, mentre l'opposizione non fa altro che gridare e agitarsi", ha attaccato Sanchez, secondo il quale questo risultato potrebbe rappresentare "l'inizio del superamento della pandemia". (Spm)