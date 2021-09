Regno Unito: carenza autisti post Brexit rallenta programma vaccinazioni antinfluenzali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di autotrasportatori legata alla Brexit rallenta le consegne di vaccini antinfluenzali nel Regno Unito. Lo rende noto Sequirus, il maggiore fornitore di vaccini contro l’influenza nel Paese. L’azienda sarà infatti costretta a rinviare le sue consegne e questo inevitabilmente rallenterà il programma governativo di somministrazioni durante l’inverno. Sequirus parla di ritardi fino a due settimane in Inghilterra e in Galles. Da settimane il Regno Unito fa i conti con una carenza di autisti, in parte ascrivibile al loro esodo dopo la fuoriuscita del Paese dall’Unione europea e in parte all’arretrato di esami per i nuovi autisti provocato dalla pandemia di coronavirus. (Rel)