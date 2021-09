Vaticano: Papa, la crisi politica determinata dalla pandemia può diventare opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La pandemia, con il suo lungo strascico di isolamento e di 'iper-tensione' sociale, inevitabilmente ha messo in crisi anche l’agire politico in sé stesso, la politica in quanto tale. Ma pure questo fatto può diventare un’opportunità”. Lo ha detto Papa Francesco incontrando in Udienza una delegazione della fondazione "Leaders pour la paix". Per Bergoglio, le conseguenze della Pandemia, rappresentano l’occasione “per promuovere una 'migliore politica', senza la quale non è possibile lo sviluppo di una comunità mondiale, capace di realizzare la fraternità a partire da popoli e nazioni che vivano l’amicizia sociale”. Il Pontefice, rivolgendosi ai leader della fondazione ha sottolineato: “Di fronte all’aggravarsi di molteplici crisi convergenti, politiche e ambientali – fame, clima, armamento nucleare, per citarne alcune – il vostro impegno per la pace non è mai stato tanto necessario e urgente. La sfida è quella di aiutare i governanti e i cittadini ad affrontare le criticità come opportunità”. (Civ)