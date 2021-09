Roma 2021: Foschi (Pd Lazio), Raggi la smetta di raccontare frottole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca Raggi dice che solo lei è per bene e che tutti gli altri rubano i soldi. Al di là delle inchieste che hanno riguardato la sua amministrazione e gli uomini da lei scelti di cui evidentemente ha scarsa memoria, sarebbe utile e interessante quantificare la sua incapacità e il suo immobilismo quanti soldi siano costati e costeranno ai cittadini romani". Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. "Opportunità economiche buttate al vento per l'incapacità di fare bandi regolari o sprecati in inutili quanto costosi progetti. Senza considerare il suo costosissimo staff, trasformato in una pletora di galoppini al servizio della sua campagna elettorale, tutto a spese dei cittadini romani. La Raggi la smetta di raccontare frottole. I romani possono anche crederci una volta ma ormai hanno capito. Prendendo spunto dalle strofe di Rino Gaetano, non ci resta che dire 'Nun te Raggi più' ", conclude.(Com)