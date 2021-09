Giappone: Fumio Kishida si candida alla successione di Suga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’annuncio di imminenti dimissioni da parte del primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, si è aperta la corsa alla successione. Il primo ad annunciare la sua candidatura alla guida del Partito liberaldemocratico (Ldp), che sceglierà il nuovo leader il 29 settembre, è Fumio Kishida, 64 anni, ex ministro degli Esteri ed ex capo dell’ufficio politico del partito, in un intervento di oggi in un programma di informazione della rete televisiva “Yomiuri Tv”. Il voto per la leadership dell’Ldp, che controlla la Camera dei rappresentanti (la camera bassa della Dieta, il parlamento giapponese), determinerà il prossimo primo ministro e avrà importanti implicazioni per le elezioni generali in programma in autunno. La campagna per la presidenza dell’Ldp si aprirà il 17 settembre. Kishida si è pronunciato a favore del mantenimento dell’attuale aliquota dell’imposta sui consumi, del dieci per cento, e ha proposto un pacchetto dell’ordine delle migliaia di miliardi di yen per far fronte alla pandemia di coronavirus. Al tempo stesso ha invocato la disciplina fiscale e la stabilità. (segue) (Git)