Giappone: Fumio Kishida si candida alla successione di Suga (2)

- Secondo la stampa giapponese anche altri esponenti sono pronti a candidarsi, in particolare l’ex ministra dell’Interno Sanae Takaichi, 60 anni, che potrebbe avere il sostegno dell’ex premier Shinzo Abe, e Taro Kono, 58 anni, attuale ministro per le Riforme amministrative e responsabile delle vaccinazioni ed ex ministro della Difesa e degli Esteri. Potrebbe scendere in campo anche un’altra ex ministra dell’Interno, Seiko Noda, 61 anni. Shigeru Ishiba, 64 anni, altro ex ministro della Difesa, ha dichiarato che prenderà una decisione dopo essersi consultato con i membri della sua corrente. Hakubun Shimomura, 67 anni, capo politico dell’Ldp, sarebbe ancora indeciso. Oltre a quella di Abe saranno fondamentali le posizioni delle correnti del ministro delle Finanze, Taro Aso, e dell’anziano e influente segretario generale del partito, Toshihiro Nikai. (Git)