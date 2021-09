Imprese: Legnaioli (Lega), Fincantieri a Pisa opportunità straordinaria per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ids-Ingegneria è uno di quei gioielli imprenditoriali del quale noi pisani andiamo orgogliosi. La notizia che ora questa realtà possa contare anche sugli investimenti di Fincantieri sicuramente garantisce alla nostra realtà un futuro di sviluppo e potenziamento". Lo afferma in una nota la deputata della Lega Donatella Legnaioli, segretaria della commissione Lavoro, secondo cui "l'esperienza di Fincantieri sarà un volano per il nostro territorio, anche e sopratutto in ottica di incremento dell'occupazione. Il colosso della cantieristica punta sui radar e finalmente, dopo mesi di trattative, si è arrivati a un lieto fine per un'azienda del territorio che rappresenta un gioiello per lo sviluppo delle nuove tecnologie. Sono molto contenta di questa notizia perché permette a Pisa e a tutta la zona di guardare in prospettiva con maggiore entusiasmo", conclude.(Com)