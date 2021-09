Ue: Covid, Moderna chiede approvazione di una terza dose all'Ema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Moderna ha richiesto all’Agenzia europea per i medicinali (Ema) l’autorizzazione condizionata alla commercializzazione (Cma) della terza dose di vaccino contro il coronavirus. Lo rende noto la società biotecnologica in un comunicato. “Lo studio di Fase 2 è stato modificato per offrire una dose di richiamo alle parti interessate sei mesi dopo la seconda dose”, si legge. La concentrazione di anticorpi neutralizzanti “è significativamente diminuita prima del richiamo a sei mesi. Una dose di richiamo ha promosso” lo sviluppo di una nuova risposta immunitaria “significativamente al di sopra del benchmark della Fase 3”. Questo è avvenuto “in tutte le fasce anagrafiche, specialmente negli anziani (65 anni o più)”, continua il testo. Il profilo di sicurezza dopo la terza dose è risultato “simile a quello osservato in precedenza per la seconda dose". (Nys)