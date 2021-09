Ue: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), da Mattarella visione dall’alto e di lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è “conciso nei suoi messaggi, ma ha sempre una visione di lungo termine e dall’alto”. Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, parlando a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Sul Next Generation Eu ha detto che la dimensione operativa del piano è nuova, il che significa che è aldilà dei trattati e infatti ha subito aggiunto che bisogna inserirla in un nuovo trattato che sostituisca quello di Lisbona”, ha detto, ricordando le parole del capo dello Stato sulla necessità di una politica estera e di sicurezza comune. “Ha anche aggiunto che l’Europa non può disinteressarsi di quanto accade in altre parti del mondo se le sue conseguenze si ribalteranno sui popoli europei: un messaggio larghissimo, di lungo periodo e molto ambizioso sul piano istituzionale”, ha affermato., ribandendo la necessità di portare a livello europeo i temi del bilancio comune e delle politiche fiscali, di incentivo e di genere. (Rin)