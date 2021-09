Imprese: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), gigante tecnologico europeo sarebbe un bene per le banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nascita di un gigante tecnologico europeo sarebbe “assolutamente un bene”. Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, parlando a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Noi siamo obbligati ad investire tantissimo in tecnologia e lo dobbiamo fare, perché ai clienti serve e se non la offriamo noi la vanno a prendere da qualcun altro: dobbiamo investire in digitalizzazione, capacità di calcolo e di memoria e sicurezza cyber, e siamo obbligati ad andare a comprare fuori dall’Europa”, ha detto, sottolineando la necessità di prestare molta attenzione alla difesa della privacy dei clienti “perché i dati vanno sul cloud”. (Rin)