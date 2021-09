Grecia: premier Mitsotakis presenta piano per l’economia sostenibile a Marsiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha presentato un piano in sei punti per un’economia sostenibile all’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn) a Marsiglia, in Francia. Il piano vuole assicurare che la Grecia “continui a mettere la sostenibilità al cuore delle sue industrie oceaniche e costiere”, ha detto il premier in un messaggio su Twitter. Il piano d’azione prevede la protezione della biodiversità nel Mar Mediterraneo che circonda la Grecia e di trovare un equilibrio tra la crescita economica, la coesione sociale e la sostenibilità. (segue) (Gra)