Ue: Gentiloni, senza consistenza geopolitica maggiore sarà difficile conservare nostri punti di forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo secolo sarà difficile per l’Europa conservare la sua “grande forza culturale, commerciale ed economica, senza avere una consistenza geopolitica maggiore o una politica estera comune: naturalmente senza cancellare la Nato e le Forze armate dei singoli paesi, ma con la possibilità di intervenire insieme in alcune zone vicine a nostri interessi economici”. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, parlando a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. (Rin)