Vaccino: Bernardo, distinguere tra no vax violenti e chi ha paura

- "Occorre fare una distinzione tra i no vax violenti e quelli che magari hanno timore o paura del vaccino. Sono disposto ad ascoltare questi ultimi, non per convincerli, ma perché sono rispettoso. Ricordo che l'obbligo vaccinale potrà darlo solo il governo dopo il parere del Cts che è composto da persone di altissimo livello scientifico e medico". Lo ha detto il candidato del centrodestra Luca Bernardo a margine del convegno “Prendersi cura della città”, organizzato dal coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia oggi a Milano rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sulla presenza tra i candidati anche di un medico no vax (Teodosio De Bonis, ndr). (Rem)