Energia: Starace (Enel), positiva attenzione Usa al tema dell’interconnessione

- L’amministrazione presidenziale statunitense sta dedicando particolare attenzione all’interconnessione, che rappresenta una componente della transizione energetica spesso trascurata. Lo ha detto Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, durante la conferenza stampa di presentazione dello studio “European governance of the energy transition” a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “A questa novità dell’amministrazione Biden siamo assolutamente favorevoli, dal momento che l’attenzione a questi temi potrebbe contribuire ad accelerare la penetrazione delle rinnovabili negli Stati Uniti”, ha detto. (Rin)