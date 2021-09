Vaccino: Patuanelli, mi auguro non si arrivi ad obbligo ma non escludo ipotesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’obbligo vaccinale deve seguire l’evidenza di ciò che accade. Mi auguro che non si arrivi all’obbligo ma non lo escludo come ipotesi”. Lo ha affermato il ministro per le Politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli, nel corso di un dibattito nell’ambito della festa del “Fatto quotidiano. “Il piano vaccinale va avanti”, ha aggiunto il ministro rimarcando che “un ‘no vax’ non si convince per obbligo” ma è “evidente l'effetto del vaccino”. (Rin)