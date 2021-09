Energia: Starace (Enel), grande interesse per India, potenziale straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel guarda all’India con grande interesse dopo che è stata resa possibile la proprietà privata di asset di distribuzione. Lo ha detto Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, durante la conferenza stampa di presentazione dello studio “European governance of the energy transition” a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Noi cerchiamo sempre una posizione integrata nella catena del valore: in India abbiamo iniziato tempo fa a lavorare sulla generazione, e ora siamo interessati a coprire il resto della catena”, ha detto, sottolineando lo “straordinario” potenziale di crescita energetica dell’India a fronte della popolazione e dei suoi consumi pro capite. (Rin)