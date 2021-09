San Siro: Fidanza (fd'I), non è tabù pensare a modificare la vecchia struttura per altri eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul futuro dello stadio Meazza e del quartiere San Siro di Milano, Carlo Fidanza, capogruppo di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo ha sottolineato la posizione del partito su questo tema: “Non è un tabù pensare anche la possibilità di modificarne la struttura, noi stiamo pensando ad un intero quartiere dedicato allo sport in cui un San Siro riqualificato di fianco ad uno stadio nuovo più funzionale come le società di calcio chiedono possa essere la risposta. La vecchia struttura potrebbe diventare un'arena dedicata agli eventi come i concerti, con un nuovo stadio dedicato al calcio” (Rem)