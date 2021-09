Roma 2021: Gasparri (FI), in nostra lista più donne e società civile per fare differenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato la lista Forza Italia-Udc al Comune di Roma e per i 15 Municipi della Capitale. La lista è guidata dalla parlamentare Maria Spena, già impegnata in ruoli di assessore al Campidoglio e nei Municipi romani, ed è formata per metà da donne". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri coordinatore romano di Forza Italia. "È una scelta, questa - aggiunge - della quale siamo particolarmente orgogliosi perché non ci siamo limitati al rispetto di vincoli di legge, ma abbiamo agito in coerenza con la nostra volontà di valorizzare in ogni ambito la presenza e l'impegno delle donne. La nostra lista, che si ispira ai valori del Popolarismo europeo, sarà quella che farà la differenza per consentire al centrodestra e al candidato sindaco Michetti di vincere la sfida capitolina. Insieme a esponenti di Forza Italia e dell'Udc, a giovani, seniores e tanti altri esponenti impegnati nel nostro movimento, sono in corsa con noi professionisti, imprenditori, dirigenti di azienda. Una lista stilata all'insegna della concretezza, offrendo sia per il Campidoglio che per i 15 Municipi persone che vogliono mettersi al servizio della gente. Presentata la lista, ora la sfida continua nelle vie e nelle piazze della città dove FI-Udc sarà capillarmente presente sin da subito". (Com)